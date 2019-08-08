С места ДТП под Новороссийском в больницу доставлены 27 человек

В результате крупного ДТП под Новороссийском, в результате которого с обрыва сорвались автобус Hyundai с пассажирами и кроссовер Volkswagen Touareg, в больницу доставлены 27 пострадавших.

Как сообщили в МВД по Краснодарскому краю, среди пострадавших 11 детей. Ранее сообщалось о четырех погибших. Всего в ДТП, по уточненным данным, попали 45 человек. Инцидент произошел в среду вечером на трасса A-146 недалеко от поселка Нижнебаканского. Автобус лоб в лоб столкнулся с иномаркой, после чего оба транспортных средств упали с обрыва.

Как сообщают в ГУ МЧС по Кубани, в самом поселке сейчас развернут пункт временного размещения. Также открыта "горячая линия" 8(861)268-64-40, по которой родственники и близкие участников ДТП могут получить информацию.