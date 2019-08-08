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08.08.2019 20:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На въезде в Симферополь установят мусульманский полумесяц

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба депутата Госдумы от РК Руслана Бальбека Фото: Пресс-служба депутата Госдумы от РК Руслана Бальбека
Фото: Пресс-служба депутата Госдумы от РК Руслана Бальбека

На въезде в Симферополь со стороны Белогорска будет установлен гигантский символ ислама - полумесяц. Такое решение принято на совещании с членами межконфессионального совета Крыма "Мир - дар Божий". Об этом сообщил депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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- Через дорогу напротив поклонного креста, на территории микрорайона компактного проживания Каменка появится мусульманский полумесяц - члены совета единогласно поддержали инициативу, - уточнил Бальбек. - Также уже есть меценаты, которые помогут реализовать задумку. Я благодарю членов межконфессионального совета за уважение к традиционным конфессиям, в частности, исламу, поддержку и искреннее стремление оказать содействие. Отрадно, что на нашей благословенной крымской земле царит такая взаимоподдержка!

Прилегающую к полумесяцу территорию благоустроят и озеленят.

Напомним, на въезде в Симферополь со стороны Ялты строится грандиозная Соборная мечеть, которую планируется сдать в эксплуатацию весной 2020 года. На ее минаретах уже установлены полумесяцы. В административном здании на 80 процентов завершены фасадные работы. В самой мечети продолжается черновая внутренняя отделка, а купол начали "одевать" в свинцовое покрытие. Готовы внешние окна, а осенью их украсят витражами.

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