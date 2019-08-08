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08.08.2019 21:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Объявлен мораторий на повышение тарифов сотовой связи в Крыму и Севастополе

Текст: Юлия Кривошапко

Операторы мобильной связи, услугами которых пользуются жители Крыма, не будут изменять условия тарифных планов. Решение принято по результатам совещания, которое провел заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов.

Фото: Pixabay
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На полуострове действует единственный российский оператор сотовой связи - МТС. Жители Крыма и Севастополя, пользующиеся его услугами, получили уведомление об изменении тарификации при использовании тарифного плана "Супер МТС" с 30 июля.

Как писала "Российская газета", этот факт стал поводом для обращения одного из депутатов Госдумы в Федеральную антимонопольную службу с просьбой не допустить резкого увеличения тарифов.

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В МТС, комментируя ситуацию, поясняли, что у сотовой компании нет собственной сети и базовых станций в Крыму: оператор работает на полуострове через роуминговых партнеров.

По итогам совещания в Минкомсвязи были достигнуты договоренности о детальной проработке любых изменений тарифов для крымчан, сообщили в ведомстве.

Мораторий на повышение будет действовать до решения технических вопросов обеспечения Крыма и Севастополя бесперебойной связью.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Компании Связь МТС Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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