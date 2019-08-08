Под Новороссийском продолжают извлекать пассажиров из автобуса

Спасатели продолжают извлекать пострадавших из автобуса, который попал в ДТП в районе поселка Верхнебаканский под Новороссийском на трассе А-146.

По предварительным данным в автобусе находился 41 человек, в автомобиле, с которым он столкнулся перед тем, как улететь в обрыв - четверо. Машина также рухнула в обрыв. На данный момент известно, что извлекли 27 пострадавших.

"Производится деблокировка людей из автобуса, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Пострадавшие доставлены в Первую городскую больницу". В поселке Нижнебаканский развернут пункт временного размещения.

На данный момент известно, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли. Число пострадавших уточняется.