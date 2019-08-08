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08.08.2019 17:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пропавший на Каспии Миг-29 будут искать подводные роботы России

Текст: Николай Грищенко
Фото: Юрий Машков/ТАСС Фото: Юрий Машков/ТАСС
Фото: Юрий Машков/ТАСС

Глубоководные аппараты Каспийской флотилии привлечены к поиску потерпевшего крушения истребителя МиГ-29 Азербайджана. Подводные беспилотники будут доставлены к месту предполагаемой катастрофы малым гидрографическим судном "Анатолий Гужвин" и спасательным буксиром СБ-45.

К поисковым работам отряд Каспийской флотилии рассчитывает приступить через двое суток - 10 августа. Первоначальная разведка будет проведена с помощью многоцелевого мобильного комплекса сплошного обследования донной обстановки ММК-1-100.

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"В поисковых мероприятиях планируется задействовать телеуправляемые подводные аппараты "Фалкон", "Супер ГНОМ Про" и "Тайгер", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

Беспилотникам предстоит обследовать более 600 квадратных метров Каспийского моря, и провести исследования на глубине до 40 метров.

Отметим, что для российских подводных аппаратов данные глубины не являются критичными. К примеру, аппарат "Гном" способен "нырять" на 150 метров, а "Тайгер" может погружаться на глубину до 1000 метров.

Напомним, что истребитель ВВС Азербайджана МиГ-29 потерпел крушение над Каспийский морем 25 июля. Пилот погиб. Через несколько дней к поискам пропавшего самолета были привлечены иностранные водолазы и подводные роботы ВМС Турции, но безрезультатно.

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