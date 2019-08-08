Российский клифф-дайвер заявил о готовности прыгнуть с Крымского моста

Двукратный чемпион мира по хайдайвингу и клифф-дайвингу Артем Сильченко заявил о намерении совершить прыжок в Керченский пролив с Крымского моста. Об этом он заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" накануне стартующего 10 августа третьего Кубка мира по прыжкам в воду с высоты Crimea Cliff Diving World Cup.

На состязаниях в Симеизе 14 сильнейших спортсменов из России, Украины, Великобритании, США, Чехии, Италии и других стран будут прыгать со скалы Дива высотой 27 метров. Но Сильченко готов нырнуть в воду с еще более высокой точки - 35 метров. Именно на такую отметку над уровнем моря подняты автомобильная и железнодорожная арки Крымского моста. А идея прыгнуть с одной из них у спортсмена-экстремала родилась еще во время возведения грандиозного объекта.

- Я физически и технически готов прыгать с такой высоты, - уверен клифф-дайвер Артем Сильченко. - У меня уже был опыт соревновательных прыжков с высоты 32 метра. Если убрать несколько сальто, то я смогу исполнить. Для этого мне нужно около месяца на подготовку.

Вместе с Сильченко уйти в воду фарватера может и клифф-дайвер из Великобритании Гэри Хант - постоянный участник уже в третий раз проводимого Crimea Cliff Diving.

- Мы думали сделать прыжок дружбы, чтобы Артем и Гари одновременно прыгнули в обе стороны, - говорит организатор Кубка мира по прыжкам в воду с высоты Анри Канунов. - Я думаю, мы к этому вопросу вернемся после Кубка и осуществим эту идею. При строительстве моста нам запретили ее рассматривать. Но я думаю, мы сможем договориться с оператором объекта благодаря дружбе с правительством Крыма, потому что это будет уникальный прыжок. Я думаю, Артем наверняка осуществит его. Были единичные случаи, когда прыгали с такой высоты.

Также организаторы Crimea Cliff Diving World Cup заявили о намерении создать в Крыму тренировочные базы и школу на воде для занятий клифф-дайвингом.