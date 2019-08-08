В Ялте гидроцикл сбил женщину на sup-борде

В Ялте у пляжа "Актер" гидроцикл наехал на 48-летнюю женщину, катавшуюся на sup-бордe. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Местная жительница плыла на доске в 30 метрах от сигнальных буйков. В этот момент двое катавшихся на гидроцикле мужчин не смогли разойтись с любительницей водных развлечений.

- Пострадавшей оказали доврачебную помощь, после чего ее доставили в Ялтинскую городскую больницу, - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев. - Для выяснения обстоятельств происшествия проводится опрос свидетелей. Большинство таких происшествий происходит на необорудованных, диких пляжах, а также из-за нарушения отдыхающими элементарных правил безопасности на водных объектах.

По уточненным данным, женщина получила колотую рану левого бедра и ушиб правой стопы. Гидроцикл изъят у виновников происшествия, несмотря на попытку неизвестных заблокировать доступ к причалу с помощью автомобиля. Линейное управление МВД России на транспорте решает вопрос о возбуждении в отношении владельца гидроцикла уголовного дела по статье 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, ранее в Алуште плававший в 120 метрах мужчина лишился голени из-за наезда двухмоторного катера.