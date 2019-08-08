В Крыму назвали заклинанием обещание Зеленского вернуть полуостров

Последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о перспективе возвращения Крыма в состав незалежной напоминает постоянно повторяющеесяся заклинание, никак не соответствующее реальности. Об этом заявил член Совета федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

- Все это банальности, заклинания, пустословие, которое не основывается на реальной оценке ситуации в Крыму, на Украинеи и в мире, - сказал Цеков РИА Новости. - Ничего реального Киев предпринять не может, поэтому и говорят о возвращении Крыма как территории, не видя там людей. Никогда Крым не вернется в состав Украины. Никогда. Крымчане помнят период полного разрушения при Украине и видят период полного восстановления и развития сейчас.

По мнению Цекова, на Украине сознательно стараются не слышать и не замечать мнение крымчан, потому что оно может привести к быстрому развенчанию многих идеологических мифов, навязанных украинцам за два с половиной десятилетия.

- Мнение крымчан означает лишь один очевидный ответ - Крым законная часть России, - отметил Цеков. - Украинской власти, если там действительно есть настоящие патриоты и трезвомыслящие люди, пора признать, что Крым никогда не будет в составе Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с украинской и крымскотатарской общинами Турции снова пообещал собрать "разобщенные крымскотатарские семьи за одним столом" после возвращения полуострова в состав Украины.