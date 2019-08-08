Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом под Новороссийском

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса "Хендай"и иномарки "Фольксваген-Таурег, случившегося вчера около 10 часов вечера.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, за рулем автобуса находился 41-летний водитель. По предварительным данным, автобус перевернулся и покатился с обрыва. Что стало причиной этого, сейчас выясняют правоохранители.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте работают следователи и криминалисты СУ.