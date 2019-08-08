Все погибшие в ДТП под Новороссийском были пассажирами иномарки

В крупном ДТП под Новороссийском с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля "Фольксваген-Таурег" погибли только пассажиры иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как рассказали в ведомстве, среди погибших - женщина и двое детей. Водитель 1974 года рождения госпитализирован в состоянии средней тяжести. Ранее в полиции сообщили, что после ДТП в больницу отправили 31 человека.

В автобусе находился водитель и 40 пассажиров. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.