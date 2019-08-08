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08.08.2019 18:01
Рубрика: Власть

Сенаторы предложили законом определить места для митингов

Текст: Айсель Герейханова
Для проведения митингов в России нужно разработать четкий перечень разрешенных мест. С такой инициативой выступила замглавы комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Людмила Бокова.
Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

"Необходимо разработать законопроект, который четко бы определил данные места, тем самым он не нарушал бы право на мирные митинги, акции, но при этом не нарушал бы право других граждан, которые ведут детей в школы, детсады, пытаются посетить лечебные учреждения", - заявила сенатор, выступая на заседании рабочей группы комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Фото: Соцсети
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Инициативу Боковой поддержал глава комиссии, сенатор Андрей Климов. По его мнению, это позволит исключить всякий субъективизм. "Чтобы все знали: в нашем населенном пункте можно здесь. А вот здесь и здесь ни при каких обстоятельствах нельзя", - пояснил он. Для примера сенатор привел столицу Евросоюза Брюссель. "Там вы можете делать то, что вам хочется только на определенных пространствах. Выход за них заблокирован. Я сам видел и колючую проволоку. И видел людей с боевыми скорострельными винтовками. У нас ничего подобного нет", - подчеркнул Климов.

Сегодня участники заседания рабочей группы комиссии по защите госсуверенитета РФ обсуждали признаки иностранного вмешательства в несогласованные акции протеста в центре Москвы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Митинги и шествия
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