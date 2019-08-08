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Рубрика: Происшествия

Сергей Фомин: Навальный и Соболь "персонально ответственны" за то, что сейчас 10 человек сидят в СИЗО

Текст: Наталья Козлова

Сегодня фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля Сергей Фомин заявил, что политик Алексей Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь "персонально ответственны" за то, что обвиняемые по делу о массовых беспорядках в Москве находятся в СИЗО.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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"Медиазоне" Фомин, у которого начались действительно серьезные проблемы с законом, сказал следующее:

"Я не знал всю подоплеку. Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей (выйти) на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной. Поэтому я считаю вас всех персонально ответственными за то, что сейчас десять человек сидит недалеко отсюда. И вы должны сделать все, чтобы нас отсюда вызволить. Это ваша сейчас главная задача, а не выборы".

По словам Фомина, всем тем, кто участвует в протестных акциях, тоже следовало бы вступиться за тех, кто подвергся уголовному преследованию за свои убеждения. "Но я призываю всех быть осторожными. Я не хочу, чтобы вы попали в ту же ситуацию, в которую попал я. Делайте все по закону, чтобы никто в этой стране вас не мог посадить. Потому что если мы хотим делать прекрасную Россию будущего, то в этой прекрасной России будущего главной ценностью будет человек, его свобода, его жизнь, его здоровье. А не политические интересы каких-то людей отдельных", - добавил Фомин.

Сегодня Следственный комитет предъявил 36-летнему Сергею Фомину обвинение по 212 статье Уголовного кодекса. А до этого молодой человек был волонтером в штабе Любови Соболь, собирал подписи за ее выдвижение в качестве кандидата в депутаты в Мосгордуму. А теперь он стал одним из 11 фигурантов уголовного дела.

Происшествия Правосудие Следствие Митинги и шествия
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