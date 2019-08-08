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08.08.2019 16:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК предъявил обвинение фигуранту дела о беспорядках в Москве

Текст: Наталья Козлова
Главное следственное управлении СК России официально подтвердило, что объявленного в розыск Сергея Фомина задержали и предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 Уголовного кодекса РФ - "организация массовых беспорядков".
Фото: Страница Сергея Фомина в Facebook Фото: Страница Сергея Фомина в Facebook
Фото: Страница Сергея Фомина в Facebook

По заявлению СК следствием уже установлено, что Фомин "направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков". Следствие пообещало в течение суток направить в суд ходатайство отправить Фомина в СИЗО.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Но Фомин успел перед задержанием пообщаться с прессой. По его словам, он ни о чем не догадывался, а просто "был на отдыхе, когда узнал о розыске, и вернулся в столицу". "Узнал, что объявлен почему-то в розыск, приехал и собираюсь, как это называется? Сдаваться, наверное", - говорит Фомин.

Он успел подчеркнуть, что не будет признавать вину, так как считает, что "не совершал ничего противозаконного".

По его словам, он сам пришел в московское управление СК ночью, но дверь была заперта. Тогда он позвонил на "горячую линию" центрального аппарата СКР и сообщил о желании сдаться. Но удивился, что за ним оперативно не приехали. Пришлось Фомину самому идти в ОВД "Замоскворечье", где его допросили и задержали.

С задержанием Фомина в розыске по делу о беспорядках остается еще один человек. Его фамилию в следственном ведомстве не называют.

С задержанием Сергея Фомина в розыске по делу о беспорядках в столице остается еще один человек

А что было бы, если бы Фомин сам не пришел в полицию? Об этом "РГ" рассказал Кирилл Махов, член Комиссии по защите прав участников уголовного судопроизводства Ассоциации юристов России:

- В случае, если гражданин, являющийся подозреваемым, скрылся и не приходит на вызовы следователя, дается поручение органу дознания о розыске лица и доставления его к следователю.

При неустановлении местонахождения - объявление в федеральный розыск.

А международный розыск подразумевает избрание судом заочно меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сам факт, что гражданин скрылся от следствия и не явился добровольно в правоохранительные органы, служит поводом для избрания более строгой меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого.

Между тем

В следственном ведомстве продолжается расследование дела, возбужденного по факту "финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем". Речь о деньгах, за счет которых шло финансирование ФБК.

8 августа по этому делу прошли обыски. Следователи пришли домой к некоторым сотрудникам ФБК, в офис самой организации. И в "иные места". Некоторых сотрудников ФБК вызвали на допрос в СКР. Ни одной фамилии ведомство не назвало.

В СК еще добавили, что судебные постановления об аресте счета некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан", "а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц", переданы для фактического исполнения в кредитные организации. Движение денег по всем счетам заблокировано. По данным следствия, в 2016-2018 годах граждане, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, "которые заведомо для них были приобретены преступным путем".

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