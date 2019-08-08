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08.08.2019 14:54
Рубрика: Происшествия

СК заморозил счета ФБК, фигурирующие в деле об отмывании средств

Текст: Иван Петров
В Следственном комитете России подтвердили информацию об обысках в офисе некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) и по адресам проживания некоторых из ее сотрудников. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в рамках возбужденного на днях уголовного дела по фактам финансовых операций со средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. По данным СКР, именно за счет таких отмытых средств финансировался фонд.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

"В рамках уголовного дела прошли обыски, в том числе по месту жительства ряда сотрудников ФБК, в офисе самой организации и иных местах. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Некоторые сотрудники ФБК вызваны в СК России на допрос", - сообщили в Главном следственном управлении СКР.

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В то же время следователи уже заморозили все счета, которые фигурируют в уголовном деле. "Судебные постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций ФБК и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для исполнения в кредитные организации. Движение средств по всем счетам заблокировано", - отметили в следственном ведомстве.

По данным следствия, в 2016-2018 годах некоторые сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и валюте. Согласно информации следствия, эти деньги были приобретены преступным путем, и подозреваемым об этом было известно. "Для придания же правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими деньгами соучастники через устройства банкоматы в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных средств на текущие расчетные счета ФБК. Таким образом было осуществлено финансирование деятельности некоммерческой организации и были совершены преступные действия по легализации преступно полученных средств", - рассказали о преступной схеме в СКР.

Днем ранее председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил, что это дело о легализации передано для расследования на уровень выше.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет
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