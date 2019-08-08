Таможенники Гамбурга задержали 1,5 тонны кокаина

В порту Гамбурга сотрудники таможни обнаружили и изъяли около 1,5 тонны кокаина. Согласно сопровождающим документам, внутри контейнера, прибывшего из Бразилии, был груз сигарет.

На самом же деле там находились 64 сумки, по которым был расфасован кокаин. Товар предназначался для заказчиков в Антверпене, пишет ТАСС. Отмечается, что стоимость такой партии наркотиков на черном рынке составляет 350 миллионов евро.

Напомним, ранее немецкие таможенники обнаружили 4,5 тонны кокаина. Груз, проходивший по документам как соевые бобы, также направлялся в Антверпен. Это была крупнейшая партия кокаина из всех, что когда-либо были изъяты в Германии. Ее примерная стоимость - миллиард евро.