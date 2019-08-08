Трамп приехал в пострадавший от стрельбы Эль-Пасо

Президент США Дональд Трамп прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в торговом центре в прошлую субботу погибли 22 человека. Глава государства назвал свой визит теплым.

В Эль-Пасо Трамп прилетел из города Дейтон в штате Огайо, где тоже произошел инцидент со стрельбой, жертвами которого стали девять человек. Американский лидер встретился с пострадавшими и семьями погибших, сотрудниками правоохранительных органов и медиками. "Они все были восхитительны!", - написал Трамп в Twitter.

Между тем местные жители вышли на улицы города, чтобы выразить протест против прибытия Трампа, передает "Интерфакс". Демонстранты вышли на улицы с плакатами: "Расизм не приветствуется. Трампа не приветствуют", подчеркнув "неуважительное" отношение главы государства к латиноамериканцам.

Напомним, массовое убийство произошло в минувшую субботу в городе Эль-Пасо, который находится в штате Техас недалеко от границы с Мексикой. Стрелок, 21-летний Патрик Крузиос, специально приехал в населенный пункт, расположенный в тысяче километров от его родного дома, чтобы убить как можно больше мигрантов. Злоумышленник открыл стрельбу в магазине Walmart. Жертвами террориста стали 20 человек, еще 26 пострадали. Возраст погибших - от двух до 83 лет.