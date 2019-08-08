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08.08.2019 06:05
Рубрика: Общество

Ученые назвали помогающую в профилактике лечения рака диету

Текст: Андрей Васильев
Американские ученые провели исследование с целью выяснить, какой тип питания помогает при профилактике лечения онкологических заболеваний. Выяснилось, что употребление овощей и фруктов способствует повышению эффективности химиотерапии и лучевой терапии при лечении онкологии, сообщает издание Nature.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Опыты проводились на мышах, из рациона которые были полностью исключены мясо, рыба и молочные продуктов. Целью было исключить из пищи вещество метионин, присутствующее в протеинах. Выяснилось, что ограничение в рационе аминокислоты метионина положительно влияет на эффективность химиотерапии и лучевой терапии при лечении рака через контролируемые и воспроизводимые изменения одноуглеродного метаболизма.

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В исследовании подобной схемы питания на людях ограничение метионина приводило к положительным эффектам на системный метаболизм, которые были аналогичны тем, которые были получены на мышах.

Кроме того, путем исключения из рациона вышеуказанных продуктов усиливался эффект препарата 5-фторурацила, который обладает противораковым действием.

Добавим, что несколько дней назад ученые медицинского колледжа Бейлора в США назвали основную причину появления рака. В своем докладе, ставшем результатом многолетнего исследования, они заключили, что основной причиной возникновения онкологических заболеваний у человека является дисфункция гена TP53, который обычно останавливает рост и деление клетки при ее повреждении. Были также обнаружены четыре гена, чья высокая активность в опухолях связана с угрозой развития рака.

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Как сообщает издание Корреспондент.net, в середине июня в США началось тестирование на собаках новой вакцины против рака, которая может предотвратить возникновение онкологического заболевания или затормозить его развитие. По мнению профессора Стивена Джонсон, который вместе с коллегами из университета штата Аризона ведет подобные исследования в течение десяти лет, течение онкологического заболевания у собак схоже с тем, как развивается рак у людей. Как отметил ученый, если опыты в течение трех лет пройдут успешно, подобную вакцину можно будет создать и для людей.

Общество Здоровье В мире США Онкология: как победить рак Медицина и здоровое питание
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