Ученые назвали помогающую в профилактике лечения рака диету

Опыты проводились на мышах, из рациона которые были полностью исключены мясо, рыба и молочные продуктов. Целью было исключить из пищи вещество метионин, присутствующее в протеинах. Выяснилось, что ограничение в рационе аминокислоты метионина положительно влияет на эффективность химиотерапии и лучевой терапии при лечении рака через контролируемые и воспроизводимые изменения одноуглеродного метаболизма.

В исследовании подобной схемы питания на людях ограничение метионина приводило к положительным эффектам на системный метаболизм, которые были аналогичны тем, которые были получены на мышах.

Кроме того, путем исключения из рациона вышеуказанных продуктов усиливался эффект препарата 5-фторурацила, который обладает противораковым действием.

Добавим, что несколько дней назад ученые медицинского колледжа Бейлора в США назвали основную причину появления рака. В своем докладе, ставшем результатом многолетнего исследования, они заключили, что основной причиной возникновения онкологических заболеваний у человека является дисфункция гена TP53, который обычно останавливает рост и деление клетки при ее повреждении. Были также обнаружены четыре гена, чья высокая активность в опухолях связана с угрозой развития рака.

Как сообщает издание Корреспондент.net, в середине июня в США началось тестирование на собаках новой вакцины против рака, которая может предотвратить возникновение онкологического заболевания или затормозить его развитие. По мнению профессора Стивена Джонсон, который вместе с коллегами из университета штата Аризона ведет подобные исследования в течение десяти лет, течение онкологического заболевания у собак схоже с тем, как развивается рак у людей. Как отметил ученый, если опыты в течение трех лет пройдут успешно, подобную вакцину можно будет создать и для людей.