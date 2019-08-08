Сейчас килограмм хлеба из ржано-пшеничной муки в среднем стоит 40,19 рубля. По сравнению с началом августа прошлого года он подорожал на 4 процента, а с начала года - на 4,5 процента. Хлеб из пшеничной муки стоит 46,43 рубля за килограмм. За год он вырос в цене на 8,5 процента, а с начала года - на 6,1 процента. Такие данные, полученные от производителей из регионов, приводит минсельхоз.

Для резкого роста цен на хлеб причин нет - мукой Россия обеспечивает себя полностью

"В настоящий момент по отдельным позициям рост цен производителей на хлеб по отношению к прошлому году находится на уровне ниже инфляции, по отдельным - несколько превышает его", - заметили в ведомстве. Повышение цен с начала года также примерно соответствует уровню инфляции.

Свои данные приводит Росстат. Если брать период с января по июль этого года, то цены на хлеб в магазинах в среднем выросли на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего подорожал хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, по сравнению с июнем прошлого года - на 9,6 процента. Белый хлеб из пшеничной муки высшего сорта вырос в цене на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента, сообщает Росстат.

Возможный рост цен на хлеб производители прогнозировали еще в начале этого года. Тогда они говорили, что растет стоимость зерна и повышаются тарифы на горюче-смазочные материалы. Но, как отмечали эксперты, подорожание хлеба вряд ли могло обогнать инфляцию, так как это серьезно ударило бы по спросу, который и так падает.

Во всяком случае, если хлеб и подорожал, то это никак не связано с ценами на муку, отмечает гендиректор аналитического агентства "ПроЗерно" Владимир Петриченко. "Пока никакого серьезного подорожания ржаной обдирной муки не произошло. Сейчас идет новый урожай и наблюдается даже некоторое снижение цен на пшеничную муку высшего сорта", - сказал он "РГ".

Возможно, дело в особенностях статистики. Сейчас предпочтения потребителей серьезно меняются, многие отказываются от покупки традиционного хлеба в пользу всевозможных видов зернового хлеба, хлеба с добавками. В результате продажи традиционных хлебобулочных изделий снижаются, а различных других сортов растут, рассказывает "РГ" руководитель департамента панельных исследований "Ромир" Инна Караева.

Получается, если на полках в магазинах увеличивается доля особых дорогих видов хлеба, то и средняя цена продукта пойдет вверх. Росстат дает более обобщенные данные, а минсельхоз - выборочные, отмечает главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.

В любом случае обычный, так называемый, социальный хлеб быстрее инфляции не дорожает, поскольку цены на него контролирует государство. Ранее решения по этому вопросу уже были приняты вице-премьером Алексеем Гордеевым. В конце прошлого года он поручил властям регионов сформировать необходимые зерновые запасы для стабилизации цен на хлеб. Как отмечал вице-премьер, необходимо обеспечить долгосрочную стабилизацию цен на социальные виды хлеба. При этом такие сорта должны соответствовать высоким стандартам качества.

Предпосылок для стремительного роста стоимости хлеба в дальнейшем также нет, указывает минсельхоз. Урожай зерновых в этом году в России ожидается на уровне 118 миллионов тонн. Потребности будут полностью обеспечены.