Через несколько месяцев 1 января 2020 года заработает новый закон о плохих родителях. Сегодня его публикует "Российская газета".

Родителей и опекунов из "черного списка" теперь внесут в особый реестр и детей им не дадут. Фото: Alfira Poyarkova / Istock

Этот закон вносит поправки в Семейный кодекс и в закон о банке данных на детей, оставшихся без попечения родителей. Если кто не знает, то по закону у нас в стране существуют разные банки данных на сирот - есть федеральный банк данных и есть региональный.

Но закон о банке данных - старый - был принят еще в 2001 году, и с тех пор наша жизнь в некоторых аспектах очень сильно изменилась. Соответственно, потребовались и изменения в закон.

По новому закону в региональный и федеральный банки данных о детях добавляется информация о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах.

О тех, кого отстранили от обязанностей опекуна "за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей", о бывших усыновителях или если усыновление отменено судом по их вине.

Семейный кодекс РФ дополняется положениями, возлагающими на суд обязанность по направлению выписки из решения о лишении родительских прав, восстановлении в родительских правах, отмене ограничения родительских прав, отмене усыновления не только в ЗАГС, где ребенку выписали свидетельство о рождении, но и в опеку и попечительства по месту вынесения решения.

Семейный кодекс дополняется положениями, обязывающими суд направить выписки о лишении родительских прав не только в ЗАГС по месту рождения ребенка, но и в опеку по месту решения

Органы опеки и попечительства теперь будут обязаны предоставлять региональному оператору кроме сведений о каждом осиротевшем ребенке еще и сведения о взрослых, которые имели к нему отношение.

То есть прислать сведения о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, о гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна, о бывших усыновителях, не оправдавших доверие. Направить подобную информацию чиновникам для "черного списка" закон требует в срок не более трех рабочих дней со дня получения таких сведений. Создать реестр недобросовестных родителей предложило министерство образования и науки.

Расширяется список обязательной к сбору и обработке информации, которая содержится в анкете ребенка, государственного банка данных. Пока информация о его образовании и трудоустройстве заполняется в свободной форме и только при наличии у органа опеки и попечительства таких сведений.

Надо напомнить, что минобрнауки предложило создать единый реестр недобросовестных родителей и опекунов еще в 2017 году.

Понятно, что представление о том, плохой человек или хороший, может быть делом вкуса. Но в законе недобросовестность будет определяться на основании решения суда о лишении родительских прав или их ограничении, отмене усыновления.

Напомним, что сейчас по закону дяди и тети, лишенные прав на воспитание ребенка не могут вновь усыновить ребенка или стать его опекунами. Но хорошо все, что на бумаге. В жизни же этот порядок нарушают часто и безнаказанно - единой базы данных нет.

Новый закон исключит передачу детей на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами по определению. Он не только создаст единый реестр людей, лишенных родительских прав или ограниченных в них, но и уточнит порядок межведомственного обмена информацией о "плохих" родителях.

На деле, граждане, лишенные родительских прав, например, в одном регионе, не смогут переехать в другой регион и снова взять там под опеку малыша. А такие случаи, к сожалению, не единичны.

Существует неприятная практика - некоторые семьи берут детей, рассчитывая на пособие от государства. Оно не маленькое, а если ребенок - инвалид, то очень приличное.

Такие семьи готовы набрать несколько ребятишек и улучшить свою материальную жизнь. Детям же в таких семьях жить не просто плохо, а опасно.

У суда появляется обязанность направлять такие выписки в орган опеки, где и создадут тот самый список опасных взрослых.

Больше всего работы по этому закону проделало министерство просвещения. Именно оно предложило изменить порядок усыновления и опеки детей и требования к приемным родителям. Была такая идея - например, запретить усыновлять более одного ребенка в год.

Или обязать будущих приемных родителей проходить социально-психологическое обследование. Какие еще требования появятся с момента, как заработает новый закон?

Переехать и поменять место жительства опекуны и усыновители смогут только после того, как их новый дом будет обследован опекой.

Новый закон создаст единый реестр людей, лишенных родительских прав или ограниченных в них

Почему пришлось править закон и Семейный кодекс?

Для специалистов не секретны жесткие цифры статистики - каждый год в России приблизительно 4 тысячи детей возвращают за "ненадобностью".

Приемные семьи отдают ребят государству, как вещь, которая не подошла по размеру, цвету или фасону.

Ежегодно возбуждаются уголовные дела на приемных родителей и опекунов, которые издеваются над детьми. Есть жуткая статистика гибели "неподошедших" детей.

Для ребенка, прошедшего такой ад - это на всю оставшуюся жизнь. Так появляются трудные дети, с больным организмом и душой.

Сейчас родители из "черного списка" отвечают перед законом лишь в том случае, если произошло несчастье - погиб или серьезно пострадал ребенок. Но если они не загубили маленькую жизнь, им дадут еще детей. Точнее, дадут пособия, льготы, выплаты. Не срослось? У опеки и органов появились вопросы и подозрения? Можно тихо перебраться в соседний регион. Теперь такое не получится.