Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 319-Ф3 "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей""

Принят Государственной Думой 23 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 1997, N 46, ст. 5243; 2008, N 17, ст. 1756; 2012, N 47, ст. 6394; 2013, N 27, ст. 3477; 2018, N 1, ст. 22) следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 70 после слов "из этого решения суда" дополнить словами "в орган опеки и попечительства по месту вынесения решения и";

2) пункт 5 статьи 72 после слов "из такого решения суда" дополнить словами "в орган опеки и попечительства по месту вынесения решения и";

3) пункт 6 статьи 73 после слов "из такого решения суда" дополнить словами "в орган опеки и попечительства по месту вынесения решения и";

4) пункт 3 статьи 76 после слов "из такого решения суда" дополнить словами "в орган опеки и попечительства по месту вынесения решения и";

5) абзац второй пункта 3 статьи 140 после слов "из этого решения суда" дополнить словами "в орган опеки и попечительства по месту вынесения решения и".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 16 апреля 2001 года N 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 17, ст. 1643; 2009, N 1, ст. 21; 2011, N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4596; N 49, ст. 7056; 2013, N 19, ст. 2326; N 27, ст. 3459) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (далее - государственный банк данных о детях), - совокупность государственных информационных ресурсов, сформированных на уровне субъектов Российской Федерации (региональные банки данных о детях) и на федеральном уровне (федеральный банк данных о детях), и информационные технологии, позволяющие осуществлять процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, первичного учета данных о детях, оставшихся без попечения родителей, предоставления документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству на воспитание в семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации, гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои семьи, а также предоставления документированной информации о гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые в случаях, установленных статьей 122 Семейного кодекса Российской Федерации, организуют устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи, и органам опеки и попечительства;";

б) абзац третий дополнить словами ", гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине";

в) абзац четвертый дополнить словами ", гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине";

2) статью 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"осуществление учета граждан, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, граждан, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине.";

3) в статье 4:

а) абзацы второй - четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"стандартизация документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, и ее программно-технического обеспечения (в том числе унификация процессов ввода, обработки, хранения, восстановления, дублирования и предоставления указанной информации) в целях создания единой коммуникационной среды региональных банков данных о детях и федерального банка данных о детях;

использование информации о детях, оставшихся без попечения родителей, гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, исключительно в целях формирования и использования государственного банка данных о детях;

полнота и достоверность документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине;";

б) пункт 3 признать утратившим силу;

4) в статье 5:

а) в наименовании слова "Обязательное предоставление" заменить словом "Предоставление";

б) пункт 1:

дополнить словами ", а сведения о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, - в срок не более трех рабочих дней со дня получения указанных сведений";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Направление сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, а также о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, органами опеки и попечительства региональному оператору для учета в региональном банке данных о детях может осуществляться на бумажном носителе либо в электронном виде с использованием информационных технологий государственного банка данных о детях или единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

в) дополнить пунктом 1[1] следующего содержания:

"1[1]. Для формирования регионального банка данных о детях орган опеки и попечительства осуществляет запрос сведений, указанных в подпункте 1 пункта 2 статьи 6, пункте 4 статьи 7[1] настоящего Федерального закона, у органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов внутренних дел, в том числе в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

г) пункт 2 дополнить словами ", а также о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине";

д) в абзаце первом пункта 3 слова "Органы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи" заменить словами "Органы, указанные в пунктах 1, 1[1] и 2 настоящей статьи";

5) в пункте 2 статьи 6:

а) подпункт 1 после слов "дата и место рождения," дополнить словами "страховой номер индивидуального лицевого счета,";

б) в подпункте 11 слова "граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации" исключить;

в) дополнить подпунктами 11[1] и 11[2] следующего содержания:

"11[1]) информация об образовании ребенка, оставшегося без попечения родителей;

11[2]) информация о трудоустройстве ребенка, оставшегося без попечения родителей;";

6) подпункт 1 пункта 3 статьи 7 после слов "фамилия, имя, отчество" дополнить словами "(при наличии)", после слов "дата и место рождения," дополнить словами "страховой номер индивидуального лицевого счета,", после слов "номер контактного телефона" дополнить словами "(при наличии)";

7) дополнить статьей 7[1] следующего содержания:

"Статья 7[1]. Документированная информация о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине

1. Документированная информация (анкета) о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, создается в целях учета сведений о таких гражданах в государственном банке данных о детях и недопущения случаев передачи детей на воспитание в семью таким гражданам и бывшим усыновителям.

2. Документирование информации о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, осуществляется на основании выписки из решения суда о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав или об отмене усыновления по вине усыновителя либо на основании акта органа опеки и попечительства об отстранении от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей.

3. При документировании информации о гражданине, лишенном родительских прав или ограниченном в родительских правах, гражданине, отстраненном от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей, бывшем усыновителе, если усыновление отменено судом по его вине, органы опеки и попечительства обязаны в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, предоставить гражданину информацию о перечне документированной информации о нем, об основаниях и о целях документирования этой информации, порядке ее использования, а также о порядке прекращения учета сведений о гражданине, лишенном родительских прав или ограниченном в родительских правах, гражданине, отстраненном от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей, бывшем усыновителе, если усыновление отменено судом по его вине, в государственном банке данных о детях.

4. В анкету гражданина, лишенного родительских прав или ограниченного в родительских правах, гражданина, отстраненного от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей, бывшего усыновителя, если усыновление отменено судом по его вине, включается следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, дата и место рождения, страховой номер индивидуального лицевого счета, гражданство, семейное положение, место жительства и (или) место пребывания, номер контактного телефона (при наличии), реквизиты документа, подтверждающего смену фамилии, имени или отчества (при наличии), и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина;

2) реквизиты решения суда о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав или об отмене усыновления по вине усыновителя либо реквизиты акта органа опеки и попечительства об отстранении гражданина от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;

3) информация о количестве детей, в отношении которых приняты решение суда о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав или об отмене усыновления по вине усыновителя либо акт органа опеки и попечительства об отстранении гражданина от обязанностей опекуна (попечителя), их фамилии, имена, отчества (при наличии), а также (при наличии) реквизиты свидетельств о рождении или документов, удостоверяющих личность указанных детей;

4) информация о прекращении (с указанием реквизитов документов, указанных в пункте 3 статьи 9 настоящего Федерального закона) учета сведений о гражданине, лишенном родительских прав или ограниченном в родительских правах, гражданине, отстраненном от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей, бывшем усыновителе, если усыновление отменено судом по его вине.

5. Региональный оператор при получении сведений из органа опеки и попечительства о гражданине, лишенном родительских прав или ограниченном в родительских правах, гражданине, отстраненном от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей, бывшем усыновителе, если усыновление отменено судом по его вине, в течение трех дней размещает документированную информацию о таких гражданах и бывшем усыновителе в государственном банке данных о детях.

6. Размещение документированной информации о гражданине, лишенном родительских прав или ограниченном в родительских правах, гражданине, отстраненном от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей, бывшем усыновителе, если усыновление отменено судом по его вине, в государственном банке данных о детях может быть обжаловано в суд в порядке, установленном законодательством об административном судопроизводстве.";

8) в статье 8:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 8. Конфиденциальная информация о детях, оставшихся без попечения родителей, гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Анкета ребенка, гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью, гражданина, лишенного родительских прав или ограниченного в родительских правах, гражданина, отстраненного от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей, бывшего усыновителя, если усыновление отменено судом по его вине, относится в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации к конфиденциальной информации. Порядок доступа к конфиденциальной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, устанавливается статьей 11 настоящего Федерального закона.";

в) абзац третий пункта 2 после слов "такая информация, как" дополнить словом "имя,";

9) в статье 9:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 9. Прекращение учета сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине";

б) дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

"3. Прекращение учета сведений о гражданине, лишенном родительских прав или ограниченном в родительских правах, гражданине, отстраненном от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей, бывшем усыновителе, если усыновление отменено судом по его вине, в государственном банке данных о детях осуществляется по одному из следующих оснований:

1) отмена органом опеки и попечительства акта об отстранении гражданина от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;

2) наличие решения суда о восстановлении в родительских правах или об отмене ограничения родительских прав либо об изменении решения суда в отношении причин отмены усыновления;

3) отмена решения суда о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав или об отмене усыновления;

4) наличие решения суда о признании незаконным акта органа опеки и попечительства об отстранении гражданина от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей.

4. В случае, если гражданин лишен родительских прав, ограничен в родительских правах или отстранен от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей либо если усыновление отменено судом по вине усыновителя в отношении нескольких детей, учет сведений о таком гражданине прекращается при наличии оснований для прекращения учета сведений о нем в отношении всех детей.";

10) пункт 2 статьи 10 дополнить предложением следующего содержания: "Гражданам, лишенным родительских прав или ограниченным в родительских правах, гражданам, отстраненным от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывшим усыновителям, если усыновление отменено судом по их вине, информация о детях, оставшихся без попечения родителей, не предоставляется.";

11) в статье 11:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 11. Порядок доступа к конфиденциальной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине";

б) в пункте 1:

в абзаце втором слова "указанных граждан" заменить словами "граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи,";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Гражданам, лишенным родительских прав или ограниченным в родительских правах, гражданам, отстраненным от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывшим усыновителям, если усыновление отменено судом по их вине, доступ к конфиденциальной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, не предоставляется.";

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Региональные операторы и федеральный оператор обязаны предоставлять конфиденциальную информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, в суд, органы прокуратуры, органы дознания или следствия, органы опеки и попечительства, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка либо уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации по их запросам.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин



