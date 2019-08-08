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08.08.2019 20:36
Рубрика: В мире

В Сирии два мирных жителя погибли при обстреле боевиками Хмеймима

В Сирии жертвами очередного обстрела авиабазы Хмеймим стали два мирных жителя. Еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Был зафиксирован пуск четырех реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы", - сообщили в ведомстве.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Там отметили, что снаряды разорвались примерно в 16:03 по московскому времени в двух километрах северо-восточнее аэродрома Хмеймим. Обстрел шел с северо-западного направления в горной части провинции Латакия.

"Никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет", - отметили в Минобороны. Авиабаза работает в привычном режиме.

При этом, по сведениям сирийских органов безопасности, два мирных жителя погибли, еще четыре ранены.

Напомним, предыдущий обстрел Хмеймима был зафиксирован 5 августа.

В мире Ближний Восток Сирия Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военная операция РФ в Сирии
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