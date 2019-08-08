Xiaomi показала смартфон с камерой на 100 мегапикселей

В скором будущем компания Xiaomi представит смартфон с камерой ультравысокого разрешения - 100 мегапикселей. Информация об этом появилась на официальной странице производителя в Facebook.

Утверждается, что новая камер получит самое высокое разрешение на рынке смартфонов.

Ранее принадлежащий Xiaomi бренд Redmi и компания Samsung представили камеру для смартфонов, имеющую разрешение 64 мегапикселя. Ожидается, что таким сенсором обзаведется новый смартфон линейки Redmi - Note 8 Pro.

О планах выпустить 64-мегапиксельный смартфон также сообщил бренд Realme, принадлежащий китайской компании Oppo.