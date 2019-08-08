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Xiaomi показала смартфон с камерой на 100 мегапикселей

Текст:   Антон Благовещенский
08.08.2019,  
10:40
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

В скором будущем компания Xiaomi представит смартфон с камерой ультравысокого разрешения - 100 мегапикселей. Информация об этом появилась на официальной странице производителя в Facebook.

Утверждается, что новая камер получит самое высокое разрешение на рынке смартфонов.

Ранее принадлежащий Xiaomi бренд Redmi и компания Samsung представили камеру для смартфонов, имеющую разрешение 64 мегапикселя. Ожидается, что таким сенсором обзаведется новый смартфон линейки Redmi - Note 8 Pro.

 

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О планах выпустить 64-мегапиксельный смартфон также сообщил бренд Realme, принадлежащий китайской компании Oppo.

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