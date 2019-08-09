Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 316-Ф3 О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системеa жилищного обеспечения военнослужащих""

Новости

В Челябинске впервые на Урале принесли потомство зебры 19:45
США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2" 19:30
Рассекречена зарплата российских космонавтов 19:25
Трамп упрекнул ФРС США за сильный доллар 19:20
Сценарий второго сезона сериала "Жизнь после смерти" готов 19:15
Американский эсминец направился в Черное море 19:10
Лукаку перешел из "МЮ" в "Интер" за рекордную сумму 19:10
Памфилова ответила Венедиктову по жалобам кандидатов в Москве 19:00
Интеграционное взаимодействие стран ЕАЭС рассмотрено на заседании в Киргизии 19:00
Корабли в Баренцевом море "предотвратили" террористические угрозы 18:54
Избитой ингушской девочке установят протез вместо ампутированной руки 18:53
Владимир Морозов одержал победу на этапе Кубка мира 18:51
В церкви Андрея Первозванного нашли богатый клад 18:50
Николас Кейдж искал Святой Грааль. И в каком-то смысле даже нашел 18:42
Сергей Собянин предупредил москвичей о надвигающейся стихии 18:36
В Великом Новгороде снесли старейшую городскую баню 18:30
МИД РФ обвинил Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела страны 18:24
Под землей в Ньюгрейндже найден 5000-летний "космический" объект 18:16
В Японии тайные отравители убили десятки кошек 18:05
Собянин поддержал идею механизма по стимулированию киносъемок в Москве 18:04
Гидрографическое судно отправилось в Арктику изучать рельефы дна 18:04
Новому главе Пентагона подарили лошадь 17:58
Аппарат петербургского омбудсмена занялся пострадавшими в "Крестах" 17:57
Квентин Тарантино признался в любви к фильмам Тимура Бекмамбетова 17:55
Пропавший на Каспии Миг-29 будут искать подводные роботы России 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
9 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(7933)

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 316-Ф3 О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системеa жилищного обеспечения военнослужащих""

Дата подписания 2 августа 2019 г.
Опубликован 9 августа 2019 г.
Вступает в силу 13 августа 2019 г.

Документ является поправкой к

Закон об ипотечных кредитах для военных

Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2007, N 50, ст. 6237; 2011, N 27, ст. 3879; 2012, N 26, ст. 3443; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 18, ст. 2494) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 8 слова "органов исполнительной власти" заменить словами "государственных органов";

2) в статье 9:

а) в части 1:

пункт 4 после слов "солдаты и матросы," дополнить словами "поступившие на военную службу до 1 января 2020 года,", слова "не ранее" заменить словом "после";

дополнить пунктом 4[1] следующего содержания:

"4[1]) сержанты и старшины, солдаты и матросы, поступившие на военную службу после 31 декабря 2019 года, общая продолжительность военной службы по контракту которых после 31 декабря 2019 года составит три года, включая продолжительность военной службы по контракту до указанной даты;";

б) в части 2:

пункт 4 после слов "солдат и матросов" дополнить словами ", поступивших на военную службу до 1 января 2020 года,";

дополнить пунктом 4[1] следующего содержания:

"4[1]) для сержантов и старшин, солдат и матросов, поступивших на военную службу по контракту после 31 декабря 2019 года, - общая продолжительность их военной службы по контракту после 31 декабря 2019 года три года, включая продолжительность военной службы по контракту до указанной даты;";

в пункте 14 слова "или не воспользовались правом стать участниками накопительно-ипотечной системы," исключить;

дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16) для военнослужащих, поступивших в добровольном порядке на военную службу из запаса, если они не воспользовались правом в соответствии с настоящим Федеральным законом стать участниками накопительно-ипотечной системы, - в письменной форме обращение об их включении в реестр участников.";

в) часть 3[1] после слов "пунктом 3 части 3 настоящей статьи," дополнить словами "а также военнослужащие, которые не изъявили желание стать участниками накопительно-ипотечной системы, были признаны нуждающимися в жилых помещениях и в связи с прохождением военной службы обеспечены денежными средствами для приобретения или строительства жилого помещения либо жилым помещением (за исключением жилого помещения специализированного жилищного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих",";

г) в части 4 слова "и накопления для его жилищного обеспечения" исключить.

Президент Российской Федерации В. Путин

Главное сегодня

МИД РФ обвинил Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела страны
Атамбаев доставлен в МВД Киргизии
США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2"
Сергей Собянин предупредил москвичей о надвигающейся стихии
СК задержал водителя автобуса, сорвавшегося в обрыв под Новороссийском
Проекты
Родина
Родина
"Мы, открыв рот, глазели на архитектурные сооружения..." ВДНХ - 80!
Кинократия
Кинократия
Чем западным СМИ не угодили боевики и фэнтезийные фильмы 80-х