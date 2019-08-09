Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 316-Ф3 О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системеa жилищного обеспечения военнослужащих""

Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2007, N 50, ст. 6237; 2011, N 27, ст. 3879; 2012, N 26, ст. 3443; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 18, ст. 2494) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 8 слова "органов исполнительной власти" заменить словами "государственных органов";

2) в статье 9:

а) в части 1:

пункт 4 после слов "солдаты и матросы," дополнить словами "поступившие на военную службу до 1 января 2020 года,", слова "не ранее" заменить словом "после";

дополнить пунктом 4[1] следующего содержания:

"4[1]) сержанты и старшины, солдаты и матросы, поступившие на военную службу после 31 декабря 2019 года, общая продолжительность военной службы по контракту которых после 31 декабря 2019 года составит три года, включая продолжительность военной службы по контракту до указанной даты;";

б) в части 2:

пункт 4 после слов "солдат и матросов" дополнить словами ", поступивших на военную службу до 1 января 2020 года,";

дополнить пунктом 4[1] следующего содержания:

"4[1]) для сержантов и старшин, солдат и матросов, поступивших на военную службу по контракту после 31 декабря 2019 года, - общая продолжительность их военной службы по контракту после 31 декабря 2019 года три года, включая продолжительность военной службы по контракту до указанной даты;";

в пункте 14 слова "или не воспользовались правом стать участниками накопительно-ипотечной системы," исключить;

дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16) для военнослужащих, поступивших в добровольном порядке на военную службу из запаса, если они не воспользовались правом в соответствии с настоящим Федеральным законом стать участниками накопительно-ипотечной системы, - в письменной форме обращение об их включении в реестр участников.";

в) часть 3[1] после слов "пунктом 3 части 3 настоящей статьи," дополнить словами "а также военнослужащие, которые не изъявили желание стать участниками накопительно-ипотечной системы, были признаны нуждающимися в жилых помещениях и в связи с прохождением военной службы обеспечены денежными средствами для приобретения или строительства жилого помещения либо жилым помещением (за исключением жилого помещения специализированного жилищного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих",";

г) в части 4 слова "и накопления для его жилищного обеспечения" исключить.

Президент Российской Федерации В. Путин