Если новобранец-профи заключит контракт после грядущих новогодних праздников, то ровно через три года его включат в реестр участников этой программы. На именной счет служивого в банке из казны станут ежегодно перечислять финансово-жилищный транш. Еще через несколько лет человек сможет воспользоваться этими накоплениями для покупки квартиры, строительства или приобретения собственного дома.

Участниками военной ипотеки являются около 110 тысяч солдат-контрактников Вооруженных сил

А что с солдатами-контрактниками, которые уже провели какое-то время в военном строю и тоже мечтают о постоянной крыше над головой? Их жилищные преференции не отменяются. Есть за плечами трехлетняя выслуга - значит, можешь смело претендовать на получение ипотечных средств и потихоньку присматривать квартиру на рынке жилья в одном из российских регионов. На "двушку" или "трешку" в центре Москвы контрактникам замахиваться не стоит - скопившихся в банке денег на их покупку просто не хватит. Зато их будет достаточно для приобретения хорошей квартиры в областном или республиканском центре. Главное, что эти средства не надо выкладывать из собственного кошелька - о жилищных накоплениях позаботится государство.

Чтобы исключить сверхнормативное повторное обеспечение контрактников "метрами", сформулированы новые правила для профи, сначала расставшихся с погонами, а затем добровольно вернувшихся в строй. Если такие служивые в период увольнения не получили от родного ведомства квартиру или жилищную субсидию (например, для реализации этого права у них не хватало выслуги), то для вступления в ипотеку, в отличие от коллег-новобранцев, им придется написать соответствующее заявление. Ну а коли расставание с армией в свое время сопровождалось получением жилищных денег, то теперь на место в ипотечном списке надеяться не стоит. Свои квартирные обязательства перед таким человеком государство уже выполнило.

Участниками военной ипотеки являются около 110 тысяч контрактников Вооруженных сил. Чуть менее 22 тысяч из них с помощью этой жилищной программы уже приобрели собственную крышу над головой.