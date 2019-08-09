АвтоВАЗ выпустит новые версии Lada Largus

Целый ряд новых версий универсала Lada Largus представит АвтоВАЗ. Об этом стало известно из Одобрения типа транспортного средства, полученного компанией в органах сертификации.

Как выяснил портал "Лада.Онлайн", Largus можно будет использовать в самых разных сферах. В частности, речь идет об универсалах, предназначенных для перевозки медицинской бригады и оказания скорой медицинской помощи, для нарядов ППС, в том числе с задержанными лицами и собаками, для транспортировки инвалидов, а также различного оборудования в нуждах оперативных служб и следователей.

Любопытно, что в июле нижегородское предприятие "Промышленные технологии" получило ОТТС на 8 модификаций фургона Lada Largus. На некоторые версии этой машины предполагается устанавливать пластиковую крышу на металлическом каркасе. Это увеличивает функциональность модели.

В ОТТС были указаны самые разные сферы применения таких автомобилей - от ритуальных услуг до передвижного пункта весового контроля.

Напомним, универсалы Lada Largus продаются в России в 5- и 7-местном кузове "универсал", в версии Cross, а также в виде фургонов. Последние предлагаются с вазовскими бензиновыми двигателями 1.6 на 87 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также в битопливном исполнении. Стоят они от 571 900 рублей.

Кстати, на новые версии фургонов, согласно источнику, смогут устанавливать еще и моторы Renault.