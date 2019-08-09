Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 303-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части совершенствования деятельности фитнес-центров"

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 9, ст. 1207; N 49, ст. 7062; N 50, ст. 7354; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4025; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 27, ст. 3995; N 41, ст. 5628; 2016, N 18, ст. 2507; N 23, ст. 3277; N 48, ст. 6736; 2018, N 17, ст. 2428) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 5 после слов "объединения физкультурно-спортивных клубов," дополнить словом "фитнес-центры,";

2) дополнить статьей 30[1] следующего содержания:

"Статья 30[1]. Фитнес-центры

1. Фитнес-центры являются физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию.

2. Фитнес-центры организуют работу по формированию здорового образа жизни граждан, создают условия для сохранения и укрепления физического здоровья граждан, а также для их физического воспитания.

3. Фитнес-центры могут быть членами общероссийских и международных спортивных объединений и могут устанавливать стандарты качества оказываемых ими услуг.

4. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, фитнес-центры обязаны применять профессиональные стандарты в части требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций.

5. Фитнес-центры и их объединения вправе:

1) организовывать и оказывать гражданам услуги по физической подготовке и физическому развитию;

2) организовывать и (или) проводить официальные физкультурные мероприятия и (или) спортивные мероприятия;

3) осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

6. Фитнес-центры и их объединения обязаны:

1) создавать условия по оказанию гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию, в том числе посредством предоставления помещений, зданий, сооружений, обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием;

2) привлекать квалифицированных работников, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере оказания соответствующих услуг, обеспечивать условия для повышения их квалификации;

3) безвозмездно предоставлять субъектам официального статистического учета первичные статистические данные и административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин