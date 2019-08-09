Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Названы самые незащищенные от угона автомобили 11:02
За что Mercedes-Benz платит владельцам старых машин по 3 000 евро 10:23
Первый серийный кроссовер Kia Seltos сошел с конвейера 09:33
BMW в России позвали на ремонт из-за ржавчины 08:43
09.08.2019 12:06
Рубрика: Легковые авто

Блогеры сделали колесо из 21 тысячи спичек

Текст: Евгений Костин
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Команда Garage54 известна своими безумными экспериментами с автомобилями и их запчастями.

На этот раз блогеры задались целью сделать колесо, покрышку на котором заменит ни один десяток обыкновенных спичек.

Для этого на колёсный штампованный диск по всей ширине обода наварили металлическую пластину, которая при помощи термоклеевого пистолета была укомплектована спичками в вертикальном положении головками вверх.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
За что Mercedes-Benz платит владельцам старых машин по 3 000 евро

При вращении колеса в воздухе отлетело лишь несколько спичек. Оставалось проверить колесо в движении по поверхности. Однако блогеры не рискнули этого делать. И, как оказалось, напрасно.

Вместо тестовой поездки было решено сделать огненное шоу, для чего к вращающемуся колесу ведущий поднёс коробок от спичек… Разумеется, практически моментально всё вспыхнуло.

После того, как импровизированный пожар был потушен, автомобиль всё-таки решили протестировать. С минимальным процентом управляемости он проехал небольшой отрезок, и случилось неожиданное - металлическая пластина, приваренная к ободу, оторвалась от точек крепления. При этом "шина" из спичек осталась на месте.

Новый Renault Logan покажут в 2020 году, Sandero станет кроссовером
Новая Toyota Supra стартует на российском рынке