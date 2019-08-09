Блогеры сделали колесо из 21 тысячи спичек

Команда Garage54 известна своими безумными экспериментами с автомобилями и их запчастями.

На этот раз блогеры задались целью сделать колесо, покрышку на котором заменит ни один десяток обыкновенных спичек.

Для этого на колёсный штампованный диск по всей ширине обода наварили металлическую пластину, которая при помощи термоклеевого пистолета была укомплектована спичками в вертикальном положении головками вверх.

При вращении колеса в воздухе отлетело лишь несколько спичек. Оставалось проверить колесо в движении по поверхности. Однако блогеры не рискнули этого делать. И, как оказалось, напрасно.

Вместо тестовой поездки было решено сделать огненное шоу, для чего к вращающемуся колесу ведущий поднёс коробок от спичек… Разумеется, практически моментально всё вспыхнуло.

После того, как импровизированный пожар был потушен, автомобиль всё-таки решили протестировать. С минимальным процентом управляемости он проехал небольшой отрезок, и случилось неожиданное - металлическая пластина, приваренная к ободу, оторвалась от точек крепления. При этом "шина" из спичек осталась на месте.