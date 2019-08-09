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Рубрика: Легковые авто

BMW в России позвали на ремонт из-за ржавчины

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Росстандарт сообщил о добровольной отзывной кампании BMW, касающейся свыше 22 тысяч автомобилей марки, реализованных на территории нашей страны с июня 2003 года по август 2010 года.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Причиной отзыва послужила возможная коррозия в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Ржавчина могла появиться в связи с длительными воздействиями, такими как вибрация, изменение погодных условий, а также из-за агрессивных реагентов, использующихся для посыпки улиц зимой. Из-за оксида в некоторых случаях возможно нагревание резьбового соединения и, как следствие, оплавление некоторых элементов.

Проблема может обнаружиться у 22 286 автомобилей BMW 5 Series и 6 Series. Владельцы потенциально неисправных машин будут уведомлены представителями ООО "БМВ Русланд Трейдинг" о необходимости посещения сервисного центра. Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно самостоятельно, сверив VIN-номер машины с опубликованным перечнем.

Напомним, несколько дней назад отзывную кампанию в России инициировала Audi.

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#BMW