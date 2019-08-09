Цена на топливо в Китае снизилась четвертый раз за год

В Китае произошло снижение оптовых цен на дизельное топливо и бензин. Это привело и к изменению стоимости "горючки" в сторону уменьшения на заправках, но не спешите злорадствовать.

Как сообщает агентство Синьхуа, снижение стоимости топлива произошло в Поднебесной четвёртый раз за этот год. Стоит отметить, что корректировка закупочных цен влияет также на прайс, который выставляют заправки. Литр бензина АИ-92, например, на АЗС сети PetroChina стоит 6.69 юаня (61.85 рубля по курсу на 9 августа 2019 года) - цена снизилась на 0.06 юаня. Стоимость литра солярки опустилась до 6.26 юаня (57.87 рубля).

Согласно данным Росстата, средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо по Российской Федерации в июне 2019 года установились на уровне 42.17 и 46.19 рубля за литр соответственно. Самый дорогой бензин в Чукотском АО - 56 рублей, дизель - в Якутии, где за литр придётся отдать почти 60 рублей.

Снижение цен на углеводороды в Китае обусловлено не только ситуацией на топливных биржах. В стране таким образом пытаются стимулировать экономику, которая пошатнулась из-за санкций США.