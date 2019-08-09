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09.08.2019 13:52
Рубрика: Спорт

"Динамо" объявило о переходе форварда Филиппа из дортмундской "Боруссии"

Текст: Максим Домчев
Московский футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с немецким нападающим Максимилианом Филиппом, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
Новичок "Динамо" Максимилиан Филипп. Фото: Официальный сайт "Динамо". Новичок "Динамо" Максимилиан Филипп. Фото: Официальный сайт "Динамо".
Новичок "Динамо" Максимилиан Филипп. Фото: Официальный сайт "Динамо".

Соглашение рассчитано на четыре года. Игрок будет выступать за московскую команду под 5-м номером. По данным transfermarkt.com, трансфер 25-летнего немецкого форварда обошелся "бело-голубым" в 20 миллионов евро.

"Знаю, что за "Динамо" выступал Кевин Кураньи. Он провел прекрасное время здесь, оставил о себе добрую память. Постараюсь сделать то же самое, - сказал Филипп. - Сравнивать нас в игровом плане не стоит. Кевин - чистый центральный нападающий, я же предпочитаю действовать чуть в оттяжке. Я серьезно размышлял перед тем, как дать согласие на переход в "Динамо". Особенным стал мой приезд в Москву, когда я получше познакомился с городом, с самим клубом. Это упростило мое решение перебраться в Россию".

"Могу сказать, что для меня честь выступать за "Динамо". У "бело-голубых" славная история, но последние годы получились очень трудными. Сейчас у клуба поменялся менеджмент, появились новые цели. Все это показалось мне интересным. Постараемся пробиться в еврокубки, где "Динамо" должно выступать каждый год", - отметил он.

Филипп перешел в "Боруссию" в 2017 году. В общей сложности в составе дортмундцев он провел 51 матч и забил 11 мячей. Ранее Филипп также защищал цвета "Фрайбурга".

Огнен Короман вернется в "Динамо" в качестве тренера

Филипп стал десятым новичком "Динамо" нынешним летом. Ранее в пятницу "бело-голубые" объявили о переходе российского полузащитника Романа Нойштедтера.

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