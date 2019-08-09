Генсек ООН призвал Индию и Пакистан быть максимально сдержанными

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность ситуацией в Джамму и Кашмире и призвал Индию и Пакистан "к максимальной сдержанности". По мнению Гутерреша, власти страны должны воздержаться от шагов, которые бы привели к изменению статуса штата.

По словам представителя генсека Стефана Дюжаррика, позиция ООН по поводу этого региона определяется уставом организации и соответствующими резолюциями СБ. "Окончательный статус Джамму и Кашмира должен быть определен мирными средствами", - заявил представитель генерального секретаря. Также он напомнил о договоренности 1960 года между Индией и Пакистаном, передает ТАСС.

Напомним, правительство Индии решилось на беспрецедентное за последние почти 70 лет перекраивание политической карты страны. Президент республики Рам Натх Ковинд подписал документ, отменяющий особый статус Джамму и Кашмира - единственного штата с преобладающим мусульманским населением в Индии, вокруг которого ведется пограничный спор с Пакистаном. В связи с этим Исламабад принял решение о понижении уровня дипломатических отношений с Нью-Дели.