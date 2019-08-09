Лукашенко показали шпионскую аппаратуру и комплекс для запуска дронов

Триаду правительственной связи: защищенность, качество и надежность продемонстрировали 9 августа белорусскому руководителю на одном из объектов Комитета государственной безопасности, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.

Президенту доложили о реализации государственных программ в этой области, перспективах ее развития, а также продемонстрировали образцы техники специальной связи, разработанные отечественными предприятиями.

Модернизация спецсвязи, констатировали эксперты, позволила завершить переход от аналогового к цифровому оборудованию. Кроме того, в системе полевой коммуникации вместо устаревших узлов специалисты разработали и приняли в эксплуатацию современный подвижный узел связи из двух машин с экипажем семь человек. Главе государства была продемонстрирована аппаратуры шифрования, в том числе, защищенной мобильной телефонной связи.

Отечественными предприятиями на базе микроавтобуса (экипаж три человека) разработан узел связи следующего поколения, который планируется принять на вооружение в 2020 году.

На объекте Лукашенко показали подвижный комплекс технического управления контртеррористической операцией, способный запускать дроны, обнаруживать и нейтрализовывать беспилотники. Отечественными предприятиями на базе микроавтобуса разработан и узел связи нового поколения, который планируется принять на вооружение уже в будущем году.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси

Беседуя со специалистами, белорусский руководитель особо подчеркнул важность производства качественного и надежного продукта. "Не можете - не делайте. Долго его надо делать - делайте спокойно, но не беритесь за то, что не можете. Надо двигаться, усиливаться. Может, со временем мы созреем, что это подразделение будет выведено из КГБ и будет работать независимо", - уточнил Лукашенко.

Подводя итоги встречи, он ориентировал руководителей, прежде всего, к дальнейшему технологическому прорыву, пообещав адекватную государственную поддержку. "На это денег жалеть не надо", - пояснил свою позицию главнокомандующий, но не забыл добавить, что только после того, как "альтернативные подразделения доложат, что вы действительно эффективны, исчерпали все резервы и вам нужна помощь".

Лукашенко напомнил в ходе беседы о поручении, которое было дано начальнику Оперативно-аналитического центра Андрею Павлюченко относительно контроля за прохождением информации и допуска к ней. В этом щепетильном вопросе, по словам президента, не должно быть "разбоя: захотел начальник кого-то прослушать - прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал. Все должно быть цивилизованно и достойно".