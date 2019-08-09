Медведев и Хачанов разыграют путевку в финал в Монреале

Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов встретятся в полуфинале крупного теннисного турнира в Монреале с призовым фондом 6,3 миллиона долларов.

Медведев в четвертьфинале встречался с австрийцем Домиником Тимом, занимающим четвертое место в рейтинге АТР. Россиянин, который поднялся на девятое место в классификации, в пятницу оказался сильнее своего оппонента.

Если в первом сете Тим еще пытался отбиваться от настойчивых атака россиянина и уступил 3:6, то вторая партия превратилась в театр одного актера. Медведев доминировал на корте и спустя 56 минут победно вскинул руки вверх - 6:1.

В другом четвертьфинале, начало которого откладывалось из-за дождя, первая ракетка России Карен Хачанов встречался с немцев Александром Зверевым. И тут особой борьбы не получилось. Хачанов выиграл две партии с одинаковым счетом 6:3. Теперь в Монреале будет российский полуфинал.