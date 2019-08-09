Власть
09.08.2019 14:20

Медведев встретился в Киргизии с белорусским коллегой Румасом

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел в Киргизии отдельную встречу с белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили дорожную карту интеграции

Встреча состоялась на полях заседания Евразийского межправительственного совета, в котором участвовали оба премьера и их коллеги по ЕАЭС.

Позже глава российского кабмина встретился с главой правительства Армении Николом Пашиняном и премьером Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

По окончании рабочей программы Медведев вместе с коллегами посетят международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019.

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Очередное заседание Евразийского межправительственного совета и Совет глав правительств СНГ состоятся в Москве в октябре текущего года.  Об этом проинформировал своих коллег председатель правительства России Дмитрий Медведев 9 августа на заседании Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате.

"Мы договорились провести следующее заседание 25 октября в Москве, оно пройдет в увязке с другим важным мероприятием - Советом глав правительств СНГ", - уточнил Дмитрий Медведев.

На заседании межправсовета в Кыргызстане премьер-министры обсудили полтора десятка вопросов, среди которых - нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС, совместные прогнозы развития, балансы спроса и предложения в АПК на ближайшие два года, формирование общего финансового рынка союза и ряд других.
 

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