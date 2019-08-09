На юге Японии из-за тайфуна без света остались 15 тысяч домов

Супертайфун "Лекима" обрушился на южные острова Японии - Исигаки, Мияко и Окинава. Власти сообщили о четырех пострадавших в городах Наха и Гинован.

Из-за непогоды были отменены более 60 рейсов. Также в этом районе приостановлено паромное сообщение. Мощные порывы ветра ночью повредили линии электропередачи. Без света остались около 15 тысяч домов, главным образом на острове Мияко.

Сейчас атмосферный вихрь, в центре которого порывы ветра достигают 50 метров в секунду, движется в сторону восточного побережья Китая. Там уже объявлен наивысший уровень опасности.

По прогнозу, в субботу "Лекима" накроет Шанхай, в некоторых районах которого 10 августа ожидаются ливни и ураганный ветер.