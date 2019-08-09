Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

За что Mercedes-Benz платит владельцам старых машин по 3 000 евро 10:23
Первый серийный кроссовер Kia Seltos сошел с конвейера 09:33
BMW в России позвали на ремонт из-за ржавчины 08:43
Kia продает тысячу кроссоверов Seltos в сутки 08.08.2019
09.08.2019 11:02
Рубрика: Легковые авто

Названы самые незащищенные от угона автомобили

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба DS. DS3 Crossback. Фото: Пресс-служба DS.
DS3 Crossback. Фото: Пресс-служба DS.

То, что автомобили с бесключевым доступом в салон весьма уязвимы с точки зрения угонов, уже не новость. Но эксперты портала What Car? пошли дальше и выяснили, насколько быстро можно взломать такие машины.

Оказалось, что на угон родстера Audi TT RS и кроссовера DS3 Crossback у опытного угонщика уйдет лишь 10 секунд, и 5 из них - непосредственно на взлом.

Фото: iStock
У российских автоугонщиков изменились предпочтения

С некоторыми другими моделями "придется повозиться". Эксперимент показал, что производители постепенно усложняют задачу угонщикам. Теперь в ряде случае недостаточно просто перехватить сигнал от ключа. Так, на отдельных машинах Audi, BMW, Ford и Mercedes-Benz используется технология датчиков движения - то есть, ключ должен еще и перемещаться в пространстве, иначе будет деактивирован. А у моделей Jaguar Land Rover внедрена система передачи сигнала в широком диапазоне. Это усложняет его перехват.

Как бы то ни было, за рулем Land Rover Discovery Sport можно оказаться за 10 секунд. На взлом Mercedes-Benz A-Class ушло 30 секунд, BMW X3 и Ford Fiesta - 40. Еще через 20 секунд на всех этих автомобилях удалось уехать. А вот Land Rover Discovery открыли за 20 секунд, но угнать не смогли. Здесь сработала вышеописанная система защиты. Кстати, на машины с обычным ключом у угонщиков, как пишет источник, уходит в среднем по 2,5 минуты. 

Отметим, что для чистоты эксперимента эксперты не использовали специальный чехол для ключа, который защищает его от перехвата сигнала. А самым простым советом для автовладельцев является покупка замка для руля - примерно такого, какие использовали в России в 1990-х. У высококвалифицированных угонщиков-электронщиков это нехитрое устройство может вызвать большие затруднения.

Дилеры Lada будут продавать китайские автомобили
Новая Toyota Supra стартует на российском рынке
#Ford #BMW #Mercedes-Benz #Audi