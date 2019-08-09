Пирс Броснан сыграет "красивого исландца" в комедии про "Евровидение"

Бывший агент 007 Пирс Броснан присоединился к актерскому составу загадочной комедии о "Евровидении", которую собирается снимать стриминговый сервис Netflix, сообщает портал Deadline. По иронии судьбы всемирно известному ирландцу предстоит сыграть персонажа под пародийным именем Эрик Экрикссонг, по слухам - "самого красивого мужчины Исландии".

Другими его партнерами по фильму станут Уилл Феррелл, который выступит в роли Ларса Эрикссонга, певца и по совместительству сына записного красавца, и Рэйчел МакАдамс. Последняя предстанет в образе Сигрит Эриксдохттир, что позволяет предположить, что она, если следовать логике исландских фамилий, станет сестрой Ларса и дочерью Эрика.

Сценарий картины разрабатывается Уиллом Ферреллом и Эндрю Стилом, а уже начавшиеся съемки проходят в Исландии и Соединенном Королевстве. Не лишним будет заметить, кстати, что вокальные данные Пирса Броснана оставляют желать лучшего - кто видел дилогию "Mamma Mia!", не дадут соврать. Что для комедии про "Евровидение", несомненно, только плюс.