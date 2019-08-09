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09.08.2019 20:00
Рубрика: В мире

Посольство РФ раскритиковало Госдеп за позицию по событиям 2008 года

Текст: Сергей Новиков

В российском посольстве в Вашингтоне назвали кощунственным заявление Госдепартамента США по войне 2008 года в Южной Осетии.

"Госдеп в годовщину грузинской агрессии 8 августа 2008 года в очередной раз проявил кощунственность к жертвам кровавых событий того времени", - написали дипломаты.

В диппредставительстве констатировали, что американцы "не спешат призвать подопечных в Тбилиси проявить политическую волю и признать ответственность за нападение на российских миротворцев и спящих мирных граждан в Южной Осетии". Вместо этого, госдеп продолжает обвинять Россиию в ставшем привычным для США "политизированном и русофобском" ключе.

Дипломаты напомнили, что именно Россия "пришла на помощь Цхинвалу и предотвратила, по сути, акт геноцида".

ГД рассмотрит вопрос о признании геноцида южных осетин со стороны Грузии

"Можем представить американской стороне реальную хронологию тех событий. Однако, как показывает практика, США не извлекают уроков из истории и закрывают глаза на преступления грузинских протеже. Именно уверенность в безнаказанности порождает такие трагические события", - констатировали в диппредставительстве.

Напомним, что накануне официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус обвинила Россию в "нарушениях прав грузинского народа на безопасность и собственность", а также  и призвала Россию отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

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