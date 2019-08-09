Видео: Hyundai ловко увернулся от падающего на него дерева

Говорят, что везет тому, кто везет. А особенно тому, кто везет, то есть водит, уверенно и без паники, как этот владелец белого Hyundai.

Инцидент произошел в одном из районов Курской области. Дерево, мирно произраставшее на правой обочине, внезапно решило рухнуть поперек шоссе как раз на подъезжающий Hyundai, и, если бы не хладнокровие водителя, то так бы всё и случилось.

Но он не стал продолжать путь по начатой траектории и даже не стал в панике жать на газ, чтобы не спровоцировать столкновение с едущей сзади машиной. Ловко вильнул на встречную полосу - к счастью, пустую - объехал падающее дерево и лишь метров через 50 остановился на обочине, чтобы унять бешено колотящийся пульс и стучащие зубы.

Примечательно, что ехавший позади водитель с регистратором растерялся в этой ситуации сильнее, чем владелец Hyundai, и, похоже, на его месте, не сумел бы избежать аварии...