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09.08.2019 15:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москва раскритиковала карту Олимпиады-2020 с "японскими" Курилами

Текст: Сергей Новиков

Включение Японией на карте Олимпиады-2020 южной части Курил в свой состав неправомочно и отравляет атмосферу отношений с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Фото: Андрей Шапран/РИА Новости
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"Мы считаем, что подобные действия неправомочны. Помимо юридической стороны есть еще и вопрос создания атмосферы для решения сложных остающихся между странами вопросов. Такие действия явно не идут на пользу создания подобной атмосферы, но точно могу сказать, что ее отравляют", - заявила Захарова и добавила, что вряд ли такие шаги идут на "пользу и самому Токио".

Напомним, что ранее на официальном сайте Олимпиады 2020 года появилась карта, на которой острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отображаются как часть северояпонской префектуры Хоккайдо.

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