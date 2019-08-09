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09.08.2019 16:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке снизилась на 1,2 млн га

Пожарные потушили 355 лесных пожаров совокупной площадью 1,2 миллиона гектаров на территории трех регионов Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на первого заместителя министра Александра Чуприяна.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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По данным ведомства, с 30 июля по 9 августа площадь активного горения снизилась до 96 тысяч гектаров. Кроме того, с начала месяца количество населенных пунктов, попавших в зону задымления, снизилась в 4,5 раза. Под особым вниманием экстренного ведомства находятся восемь лесных пожаров, бушующих в пятикилометровой зоне от нескольких населенных пунктов. Для их защиты привлечена аэромобильная группировка спасателей, в состав которой вошли порядка 700 человек и 40 единиц техники.

Наиболее сложная ситуация зафиксирована в Богучанском районе Красноярского края, а также в двух районах Иркутской области. Как сообщает пресс-служба иркутского ведомства, из-за лесных пожаров, бушующих на территории региона, а также в соседних Бурятии и Якутии, в зону задымления за минувшие сутки попали 103 населенных пункта в восьми районах. Организованы посты наблюдения за загрязнением атмосферы. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не выявлено. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, сейчас на территории Приангарья действует 136 пожаров на площади 708,3 тысячи гектаров. В регионе работает самолет Ан-2 "Циклон" для вызова осадков. С его помощью удалось ликвидировать пять очагов, а один - локализовать.

По данным правительства Красноярского края, за сутки в регионе удалось ликвидировать 21 пожар площадью 3,2 тысячи гектаров. Основная часть очагов действует в труднодоступных местах Эвенкийского района. Там зарегистрировано 84 очага. Общая площадь, пройденная огнем с момента возгорания, составляет 948,7 тысячи гектаров. В наземной и авиационной зонах горят 46 очагов на площади 23,1 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

Всего за последние сутки в трех регионах Сибири и Дальнего Востока авиация провела 163 слива, сбросив 1550 тонн воды. Тушение с помощью самолетов Бе-200ЧС и Ми-8 производилось на особо сложных участках возгорания. По данным Авиалесоохраны за минувшие сутки на территории РФ потушили 76 очагов на площади 14,2 тысяч гектаров. Всего за время применения авиации МЧС и Минобороны РФ было проведено более двух тысяч сливов (около 20 тысяч тонн) воды.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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На данный момент в ликвидации ЧП задействовано более четырех тысяч человек и 500 единиц спецтехники, а также 50 самолетов и вертолетов. При этом продолжается наращивание группировки. В субботу, 10 августа, в Красноярский край приедут 100 человек из всероссийского студенческого корпуса спасателей. Также ожидает дополнительное оснащение группировки тяжелой техникой.

Как ранее писала "РГ", под наблюдением пожарных находятся 312 лесных пожаров, расположенных в труднодоступных местах. Площадь, пройденная огнем, составила 2,5 миллиона гектаров. На территории РФ на утро 9 августа велось активное тушение 196 пожаров общей площадью 197,6 тысячи гектаров.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Красноярский край СФО Иркутская область ДФО Якутия ДФО Бурятия Лесные пожары
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