Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке снизилась на 1,2 млн га

Пожарные потушили 355 лесных пожаров совокупной площадью 1,2 миллиона гектаров на территории трех регионов Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на первого заместителя министра Александра Чуприяна.

По данным ведомства, с 30 июля по 9 августа площадь активного горения снизилась до 96 тысяч гектаров. Кроме того, с начала месяца количество населенных пунктов, попавших в зону задымления, снизилась в 4,5 раза. Под особым вниманием экстренного ведомства находятся восемь лесных пожаров, бушующих в пятикилометровой зоне от нескольких населенных пунктов. Для их защиты привлечена аэромобильная группировка спасателей, в состав которой вошли порядка 700 человек и 40 единиц техники.

Наиболее сложная ситуация зафиксирована в Богучанском районе Красноярского края, а также в двух районах Иркутской области. Как сообщает пресс-служба иркутского ведомства, из-за лесных пожаров, бушующих на территории региона, а также в соседних Бурятии и Якутии, в зону задымления за минувшие сутки попали 103 населенных пункта в восьми районах. Организованы посты наблюдения за загрязнением атмосферы. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не выявлено. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, сейчас на территории Приангарья действует 136 пожаров на площади 708,3 тысячи гектаров. В регионе работает самолет Ан-2 "Циклон" для вызова осадков. С его помощью удалось ликвидировать пять очагов, а один - локализовать.

По данным правительства Красноярского края, за сутки в регионе удалось ликвидировать 21 пожар площадью 3,2 тысячи гектаров. Основная часть очагов действует в труднодоступных местах Эвенкийского района. Там зарегистрировано 84 очага. Общая площадь, пройденная огнем с момента возгорания, составляет 948,7 тысячи гектаров. В наземной и авиационной зонах горят 46 очагов на площади 23,1 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

Всего за последние сутки в трех регионах Сибири и Дальнего Востока авиация провела 163 слива, сбросив 1550 тонн воды. Тушение с помощью самолетов Бе-200ЧС и Ми-8 производилось на особо сложных участках возгорания. По данным Авиалесоохраны за минувшие сутки на территории РФ потушили 76 очагов на площади 14,2 тысяч гектаров. Всего за время применения авиации МЧС и Минобороны РФ было проведено более двух тысяч сливов (около 20 тысяч тонн) воды.

На данный момент в ликвидации ЧП задействовано более четырех тысяч человек и 500 единиц спецтехники, а также 50 самолетов и вертолетов. При этом продолжается наращивание группировки. В субботу, 10 августа, в Красноярский край приедут 100 человек из всероссийского студенческого корпуса спасателей. Также ожидает дополнительное оснащение группировки тяжелой техникой.

Как ранее писала "РГ", под наблюдением пожарных находятся 312 лесных пожаров, расположенных в труднодоступных местах. Площадь, пройденная огнем, составила 2,5 миллиона гектаров. На территории РФ на утро 9 августа велось активное тушение 196 пожаров общей площадью 197,6 тысячи гектаров.