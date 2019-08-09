Сначала появилась информация, что в расположенной в архангельском поселке Ненокса воинской части горит судно, есть пострадавшие. Однако позже Минобороны России сообщило, что взрыв и пожар произошли на военном полигоне при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. "В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь. Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме", - заявили в ведомстве.

По словам бывшего командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, на полигоне ВМФ под Североморском находятся стенды для испытаний, в том числе жидкотопливных двигателей для новых баллистических ракет морского базирования. Вероятно, именно во время такой операции и произошел взрыв. "Жидкотопливный двигатель используется, как правило, в баллистических ракетах для стратегических атомных подводных лодок", - цитирует эксперта РИА Новости. Попов подчеркнул, что подобные полигоны для того и существуют, чтобы испытывать там новую технику. Эти испытания, к сожалению, иногда приводят к трагическим последствиям..