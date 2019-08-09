Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве под Архангельском

Состояние троих пострадавших при взрыве на военном полигоне под Северодвинском оценивается как тяжелое, однако угрозы для жизни нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Официальных комментариев о состоянии пострадавших региональные структуры не дают, направляя журналистов в Министерство обороны РФ.

Губернатор Игорь Орлов вечером 8 августа обратился к жителям области со своей страницы в социальной сети.

- Я специально приехал в Северодвинск, чтобы лично убедиться и показать, что город может жить спокойно. Все параметры окружающей среды контролируются, они находятся в норме. Мы обеспечиваем постоянный мониторинг. И, конечно, очень важно оказать помощь пострадавшим, все необходимые меры для этого принимаются, - сказал глава региона.

Как сообщала "РГ", взрыв жидкостной реактивной двигательной установки произошел 8 августа в ходе ее испытаний на государственном центральном морском испытательном полигоне "Ненокса" неподалеку от одноименного села. Травмы различной степени тяжести получили шесть сотрудников минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста погибли.

Сразу после взрыва в Северодвинске, который находится в 30 километрах от полигона, было зафиксировано повышение радиационного фона. Через 40 минут он пришел в норму, сообщил начальник городского отдела гражданской защиты Валентин Магомедов.