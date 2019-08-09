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09.08.2019 10:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве под Архангельском

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Состояние троих пострадавших при взрыве на военном полигоне под Северодвинском оценивается как тяжелое, однако угрозы для жизни нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Официальных комментариев о состоянии пострадавших региональные структуры не дают, направляя журналистов в Министерство обороны РФ.
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Губернатор Игорь Орлов вечером 8 августа обратился к жителям области со своей страницы в социальной сети.

- Я специально приехал в Северодвинск, чтобы лично убедиться и показать, что город может жить спокойно. Все параметры окружающей среды контролируются, они находятся в норме. Мы обеспечиваем постоянный мониторинг. И, конечно, очень важно оказать помощь пострадавшим, все необходимые меры для этого принимаются, - сказал глава региона.

Как сообщала "РГ", взрыв жидкостной реактивной двигательной установки произошел 8 августа в ходе ее испытаний на государственном центральном морском испытательном полигоне "Ненокса" неподалеку от одноименного села. Травмы различной степени тяжести получили шесть сотрудников минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста погибли.

Сразу после взрыва в Северодвинске, который находится в 30 километрах от полигона, было зафиксировано повышение радиационного фона. Через 40 минут он пришел в норму, сообщил начальник городского отдела гражданской защиты Валентин Магомедов.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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