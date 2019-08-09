Мэра Туапсе арестовали по подозрению в подлоге

Мэра города Туапсе Владимира Зверева арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при выделении земли местному бизнесмену. Заключение градоначальника под стражу подтвердила ТАСС прокуратура Краснодарского края.

Как ранее уже писала "РГ", в отношении Зверева возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, в мае местный бизнесмен попросил градоначальника предоставить ему в аренду на 49 лет земельный участок. Мэр знал, что оснований для выделения участка без проведенных торгов нет, но согласился исполнить просьбу.

После этого мэр заключил с бизнесменом договор аренды земли сроком на 49 лет, но в документах была указана только стоимость арендной платы за год.

По мнению следствия, в результате действий мэра города в бюджет Туапсе не поступило свыше 23 миллионов рублей.