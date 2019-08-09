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09.08.2019 18:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мэра Туапсе арестовали по подозрению в подлоге

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Мэра города Туапсе Владимира Зверева арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при выделении земли местному бизнесмену. Заключение градоначальника под стражу подтвердила ТАСС прокуратура Краснодарского края.

Как ранее уже писала "РГ", в отношении Зверева возбуждено уголовное дело.

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Как рассказали в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, в мае местный бизнесмен попросил градоначальника предоставить ему в аренду на 49 лет земельный участок. Мэр знал, что оснований для выделения участка без проведенных торгов нет, но согласился исполнить просьбу.

После этого мэр заключил с бизнесменом договор аренды земли сроком на 49 лет, но в документах была указана только стоимость арендной платы за год.

По мнению следствия, в результате действий мэра города в бюджет Туапсе не поступило свыше 23 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с коррупцией Мэрские хроники
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