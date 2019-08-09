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09.08.2019 00:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Столкнул в обрыв

ДТП с автобусом на Кубани унесло жизни трех пассажиров
Текст: Ирина Белова, Михаил Пинкус (Новороссийск - Челябинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(7933)
На Кубани произошло страшное ДТП - на трассе Новороссийск - Керчь в районе поселка Верхнебаканский. В ночь на 8 августа автомобиль Volkswagen Touareg врезался в автобус Hyundai. Пробив металлическое дорожное ограждение, машины упали в обрыв с 30-метровой высоты. Автобус направлялся с экскурсии в Анапу.

Как сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, 41-летний водитель экскурсионного автобуса, принадлежащего лечебно-профилактическому санаторию "Эллада", превысил допустимую скорость движения и не уступил дорогу автомобилю Volkswagen, имевшему преимущество. Водитель автобуса задержан.

В Самарской области главврач больницы обманывал пациентов

Во внедорожнике находились шесть человек - все уроженцы Челябинской области: супружеская пара с двумя детьми 9 и 17 лет, в последнее время постоянно проживающие в Подмосковье, и их знакомая из Краснодарского края со своей трехлетней дочерью.

Скорее всего, супруги с детьми отправились на море и собирались вместе со своей знакомой по Челябинску и ее дочерью отдохнуть в Анапе. Однако до детского курорта не добрались. В аварии погибли оба ребенка семейной пары и мать трехлетней девочки. Сами супруги и чудом оставшаяся в живых малышка госпитализированы.

В результате страшной аварии 44 человека госпитализированы. На месте происшествия работали 30 бригад "скорой" и четыре бригады санавиации.

Пробив металлическое дорожное ограждение, машина и туристический автобус рухнули в обрыв с 30-метровой высоты

Сначала всех пострадавших отправили в городскую больницу Новороссийска. Экстренная операция потребовалась 13 пациентам. Среди пострадавших 11 детей, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц) и пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Ространснадзор проверит ДТП с автобусом под Новороссийском

Проверку организовала и прокуратура Кубани. В надзорном ведомстве подтвердили, что в июне этого года автобус прошел техосмотр. По данным ФКУ Упрдор "Черноморье", дорога, на которой произошло ДТП с автобусом, была сухой, хорошо освещенной и отвечала всем нормативным требованиям.

Пассажиры автобуса получат выплаты от страховой компании "ВСК" в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика.

Для получения страховки потерпевшие должны обратиться в финансовую организацию с заявлением и паспортом.

Денежную помощь окажут и местные власти тех регионов, откуда прибыли пострадавшие.

Например, по словам министра социального развития Московской области Ирины Фаевской, девять жителей Московской области получат по двести тысяч рублей за легкие травмы, а по полмиллиона рублей выплатят тем, у кого травмы средней и тяжелой степени.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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