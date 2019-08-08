В ДТП под Новороссийском пострадали жители 12 регионов

Пострадавшие в страшном ДТП, произошедшем на трассе Новороссийск - Керчь в районе поселка Верхнебаканский, пассажиры автобуса - жители 12 регионов России. Об этом сообщили "РГ" в городской администрации.

- В автобусе находился 41 человек из Москвы, Нижнего Новгорода, Московской, Владимирской, Курской, Саратовской, Челябинской, Амурской областей, Красноярского края, Республик Татарстан и Удмуртии и Анапы, - рассказали РГ" на "горячей" линии, организованной администрацией Новороссийска.

По предварительной информации, водитель автобуса Hyundai, возвращавшийся с экскурсии в Анапу, не справился с управлением и, въехав в Volkswagen Touareg, машины рухнули в обрыв. 44 человека, пострадавших в аварии, оперативно госпитализировали в городскую больницу Новороссийска, четверо из них отправлены в краевую больницу Краснодара. 13 пострадавшим провели экстренные операции. Трое пассажиров, ехавшие в иномарке, погибли, их опознали, это семья из Челябинской области - мать и двое детей.