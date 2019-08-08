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08.08.2019 12:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП под Новороссийском пострадали жители 12 регионов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Пострадавшие в страшном ДТП, произошедшем на трассе Новороссийск - Керчь в районе поселка Верхнебаканский, пассажиры автобуса - жители 12 регионов России. Об этом сообщили "РГ" в городской администрации.

Погибшая в ДТП под Новороссийском семья была из Челябинской области

- В автобусе находился 41 человек из Москвы, Нижнего Новгорода, Московской, Владимирской, Курской, Саратовской, Челябинской, Амурской областей, Красноярского края, Республик Татарстан и Удмуртии и Анапы, - рассказали РГ" на "горячей" линии, организованной администрацией Новороссийска.

По предварительной информации, водитель автобуса Hyundai, возвращавшийся с экскурсии в Анапу, не справился с управлением и, въехав в Volkswagen Touareg, машины рухнули в обрыв. 44 человека, пострадавших в аварии, оперативно госпитализировали в городскую больницу Новороссийска, четверо из них отправлены в краевую больницу Краснодара. 13 пострадавшим провели экстренные операции. Трое пассажиров, ехавшие в иномарке, погибли, их опознали, это семья из Челябинской области - мать и двое детей.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток ЮФО Краснодарский край ЦФО Москва ПФО Нижегородская область Нижний Новгород ЦФО Московская область ЦФО Владимирская область
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