На Кубани сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Врачи смогли стабилизировать состояние большей части пострадавших в крупном ДТП с туристическим автобусом и иномаркой. Авария произошла накануне под Новороссийском около 22 часов.

После ЧП в больницу попали 44 человека, из них 41 находился в автобусе, а трое - в легковом автомобиле.

"После дневного обхода в отношении нескольких пациентов, здоровье которых больше не вызывает опасений, будет решаться вопрос о выписке из стационара", - сообщили в ведомстве.

В минздраве добавили, что врачи тщательно обследовали всех пациентов, всем поставлены диагнозы. Четырех человек отправили в Краснодарскую краевую больницу №1. Ранее сообщалось, что ночью были экстренно прооперированы 13 человек. Среди пострадавших 11 детей, один находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, ДТП произошло у поселка Верхнебаканский. В результате столкновения автобус и иномарка рухнули в обрыв. Погибли три пассажира, находившиеся в легковом автомобиле.