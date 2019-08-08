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08.08.2019 07:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске после ДТП с автобусом госпитализировали 44 человека

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

На Кубани экстренно прооперировали 13 пострадавших в крупном ДТП с автобусом, произошедшем 7 августа около 10 часов вечера на трассе А-146. Об этом сообщили в минздраве Краснодарского края.

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Также в ведомстве уточнили число госпитализированных - в больницы отправлены 44 человека. На место аварии из Краснодара вылетели четыре бригады санавиации.

"После консультаций с ними принято решение о переводе трех человек на лечение в НИИ-ККБ1, - добавили в минздраве Кубани. - Реанимобилями они доставляются в Краснодар".

Как только стабилизируется состояние одного из пострадавших детей, его вертолетом также отправят в Краснодар - в Детскую краевую клиническую больницу.

Напомним, участниками страшной аварии стали пассажирский автобус, в котором ехали 41 человек, и иномарка, где находились шестеро. Они упали в обрыв. В ДТП погибли трое - все они пассажиры легковой машины (женщина и двое детей). Сейчас следователи выясняют причину ДТП. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. Медицинское освидетельствование показало, что в его крови нет алкоголя.

Происшествия ЧП ДТП Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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