В Новороссийске после ДТП с автобусом госпитализировали 44 человека

На Кубани экстренно прооперировали 13 пострадавших в крупном ДТП с автобусом, произошедшем 7 августа около 10 часов вечера на трассе А-146. Об этом сообщили в минздраве Краснодарского края.

Также в ведомстве уточнили число госпитализированных - в больницы отправлены 44 человека. На место аварии из Краснодара вылетели четыре бригады санавиации.

"После консультаций с ними принято решение о переводе трех человек на лечение в НИИ-ККБ1, - добавили в минздраве Кубани. - Реанимобилями они доставляются в Краснодар".

Как только стабилизируется состояние одного из пострадавших детей, его вертолетом также отправят в Краснодар - в Детскую краевую клиническую больницу.

Напомним, участниками страшной аварии стали пассажирский автобус, в котором ехали 41 человек, и иномарка, где находились шестеро. Они упали в обрыв. В ДТП погибли трое - все они пассажиры легковой машины (женщина и двое детей). Сейчас следователи выясняют причину ДТП. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. Медицинское освидетельствование показало, что в его крови нет алкоголя.