В Новороссийске завершили спасательные работы на месте ДТП с автобусом

К двум часам ночи МЧС завершило спасательные работы на месте падения в обрыв пассажирского автобуса и иномарки. ДТП случилось у поселка Верхнебаканского под Новороссийском около 10 часов вечера.

Напомним, в автобусе находился 41 человек, включая водителя. Все остались живы. В иномарке было четыре человека: три пассажира (женщина и двое детей) погибли, водитель госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Все пострадавшие в автобусе отправлены в первую городскую больницу Новороссийска. Сейчас машины достают из обрыва.

"На месте происшествия установлены световые башни, работает тяжелая техника для проведения аварийно-спасательных работ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Развернута следственно-оперативная группа, работает команда психологов".