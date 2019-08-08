Упавший с обрыва под Новороссийском автобус принадлежал ФНС

Пассажирский автобус Hyundai, который сорвался с обрыва возле Новороссийска, принадлежал санаторию "Эллада" Федеральной налоговой службы в Анапе. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на ФНС.

Известно, что автобус числился за учреждением и возил гостей санатория на экскурсии. Однако были ли пассажира последнего рейса отдыхающими "Эллады", пока не уточняется.

Напомним, ДТП произошло накануне в 22.20 на 16 километре трассы А-146 "Новороссийск - Керченский пролив". Автобус лоб в лоб столкнулся с кроссовером Volkswagen Touareg, после чего оба автомобиля сорвались с обрыва. Известно о трех погибших, в том числе двух детях. Еще 31 человек, среди которых 11 несовершеннолетних, госпитализированы в первую городскую больницу Новороссийска. Двое взрослых и один ребенок в тяжелом состоянии.